Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? TYT-AYT barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? YKS baraj puanının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu sene yapılan YKS sınavına katılan 2 milyon öğrencinin yüzde 32'si barajı geçememişti. Gelen bilgilere göre YÖK baraj puanının düşürülmesi ile ilgili çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu. Peki 2021 YKS'de barajı geçemeyenler baraj düşürülürse tercih yapabilecek mi? YKS (TYT-AYT) barajı kaç oldu?

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? TYT-AYT barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? YKS baraj puanının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu sene yapılan YKS sınavına katılan 2 milyon öğrencinin yüzde 32'si barajı geçememişti. Gelen bilgilere göre YÖK baraj puanının düşürülmesi ile ilgili çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu. Peki 2021 YKS'de barajı geçemeyenler baraj düşürülürse tercih yapabilecek mi? YKS (TYT-AYT) barajı kaç oldu?

Barajı geçemeyen binlerce kişiyi sevindiren bir gelişme yaşandı. Daha önce YKS barajının düşürülmesi konusunda çalışamlar yapıldığı biliniyordu. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu yönde açıklamaları vardı. Son gelen bilgiye göre YÖK YKS baraj puanının düşürülmesi için çalışamalarını tamamladı. YÖK, YKS'de baraj puanının düşürülmesi için yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS üniversite tercih barajlarının düşürülmesine ilişkin çağrılar gelmeye devam ediyor. YÖK'ün konuyla ilgili en yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor. 20 Ağustos'a kadar devam edecek olan YKS yerleştirme tercihleri için geri sayım sürerken barajı geçemeyen adaylar baraj puanı düşerse kendilerinin tercih yapıp yapmayacağını merak ediyor. Tercih süreci içinde baraj puanı indirilirse barajı geçemeyen adaylar yeni baraj puanı ile tercih yapabilirler.

2021 YKS barajı düştü mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYT barajının 170'e düşürülebileceğini belirtti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na çevrildi. YÖK'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak çalışma başlatıldığı gelen bilgiler arasında. Son gelen bilgilere göre YÖK çalışmasını tamamladı. YKS baraj puanlarının düşürülesi ile ilgili yakın zamanda resmi bir açıklama gelebilir

Bahçeli'den TYT-AYT baraj puanı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleri olduğunu söyledi. “Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir.

YKS tercihleri ne zaman bitecek?

5 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri daha önce 13 Ağustos'ta biteceği açıklanmıştı. Yeni güncelleme ile YKS tercihleri 20 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

2021 YKS barajı kaç?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.