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Balıkesir Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var? 2 Ve 4 Yıllık Bölümler Neler?

Balıkesir üniversitesi lisans bölümleri neler? Balıkesir üniversitesi 2 yıllık hangi bölümler var? Üniversite adayları tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin neler olduğu. Araştırılan üniversitelerden Balıkesir üniversitesi bölümlerine ayrıntılı şekilde haberimizde yer vereceğiz. İşte ayrıntılar…

1 Saat Önce
2022-09-10 23:36:27
Balıkesir Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var? 2 Ve 4 Yıllık Bölümler Neler?

Balıkesir Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Biyoloji
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Biyoloji Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Coğrafya
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Coğrafya (İÖ)
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Ebelik
  • (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Endüstri Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Endüstri Mühendisliği (İÖ)
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Finans ve Bankacılık
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Finans ve Bankacılık (İÖ)
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Fizik
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  • (Turizm Fakültesi)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Gıda Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Havacılık Yönetimi
  • (Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu)
  • Hemşirelik
  • (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  • Hukuk
  • (Hukuk Fakültesi)
  • İktisat
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • İlahiyat
  • (İlahiyat Fakültesi)
  • İlahiyat (M.T.O.K.)
  • (İlahiyat Fakültesi)
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • İnşaat Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • İşletme
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Kimya
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Kimya Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Makine Mühendisliği
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Makine Mühendisliği (İÖ)
  • (Mühendislik Fakültesi)
  • Maliye
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Maliye (İÖ)
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Matematik
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Matematik Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Mimarlık
  • (Mimarlık Fakültesi)
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Psikoloji
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Rekreasyon Yönetimi
  • (Turizm Fakültesi)
  • Rekreasyon Yönetimi (KKTC Uyruklu)
  • (Turizm Fakültesi)
  • Sınıf Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Sosyoloji
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Tarih
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Tarih (İÖ)
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Tıp
  • (Tıp Fakültesi)
  • Turizm İşletmeciliği
  • (Turizm Fakültesi)
  • Turizm İşletmeciliği
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Turizm Rehberliği
  • (Turizm Fakültesi)
  • Turizm Rehberliği (İÖ)
  • (Turizm Fakültesi)
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
  • (Fen-Edebiyat Fakültesi)
  • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Türkçe Öğretmenliği
  • (Necatibey Eğitim Fakültesi)
  • Uluslararası Ticaret
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Uluslararası Ticaret (İÖ)
  • (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
  • (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  • Veterinerlik
  • (Veteriner Fakültesi)

Balıkesir Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları

  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
  • Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Bilgisayar Programcılığı
  • (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
  • Bilgisayar Programcılığı
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu)
  • Bilgisayar Programcılığı
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • (Havran Meslek Yüksekokulu)
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Çocuk Gelişimi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Dış Ticaret
  • (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
  • Elektrik
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Elektrik
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Elektrikli Cihaz Teknolojisi
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu)
  • Elektrikli Cihaz Teknolojisi
  • (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Elektronik Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Grafik Tasarımı
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Harita ve Kadastro
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • İlk ve Acil Yardım
  • (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
  • İlk ve Acil Yardım (İÖ)
  • (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
  • İnşaat Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • İnşaat Teknolojisi
  • (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
  • İnşaat Teknolojisi
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu)
  • İnşaat Teknolojisi (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi
  • (Havran Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi
  • (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • İşletme Yönetimi (İÖ)
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • Kimya Teknolojisi
  • (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
  • Lojistik
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Lojistik (İÖ)
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Madencilik Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Makine
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu)
  • Makine
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Mekatronik
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu)
  • Mimari Restorasyon
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • Mimari Restorasyon (İÖ)
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • (Havran Meslek Yüksekokulu)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Ormancılık ve Orman Ürünleri
  • (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
  • Otomotiv Teknolojisi
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
  • Pazarlama
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Pazarlama
  • (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
  • Pazarlama
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • Pazarlama (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  • (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
  • (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
  • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
  • (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
  • Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
  • (Edremit Meslek Yüksekokulu
.

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