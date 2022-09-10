Balıkesir Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var? 2 Ve 4 Yıllık Bölümler Neler?
Balıkesir üniversitesi lisans bölümleri neler? Balıkesir üniversitesi 2 yıllık hangi bölümler var? Üniversite adayları tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin neler olduğu. Araştırılan üniversitelerden Balıkesir üniversitesi bölümlerine ayrıntılı şekilde haberimizde yer vereceğiz. İşte ayrıntılar…
2022-09-10 23:36:27
Balıkesir Üniversitesindeki Tüm Lisans Programları
- Bilgisayar Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Biyoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Biyoloji Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Coğrafya
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Coğrafya (İÖ)
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Ebelik
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İÖ)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Finans ve Bankacılık
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Finans ve Bankacılık (İÖ)
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Fizik
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- (Turizm Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gıda Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi
- (Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Hemşirelik
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk
- (Hukuk Fakültesi)
- İktisat
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İlahiyat
- (İlahiyat Fakültesi)
- İlahiyat (M.T.O.K.)
- (İlahiyat Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Kimya
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Kimya Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Makine Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İÖ)
- (Mühendislik Fakültesi)
- Maliye
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Maliye (İÖ)
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Matematik
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Mimarlık
- (Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Rekreasyon Yönetimi
- (Turizm Fakültesi)
- Rekreasyon Yönetimi (KKTC Uyruklu)
- (Turizm Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Sosyoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tarih
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tarih (İÖ)
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tıp
- (Tıp Fakültesi)
- Turizm İşletmeciliği
- (Turizm Fakültesi)
- Turizm İşletmeciliği
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Turizm Rehberliği
- (Turizm Fakültesi)
- Turizm Rehberliği (İÖ)
- (Turizm Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Türkçe Öğretmenliği
- (Necatibey Eğitim Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Uluslararası Ticaret (İÖ)
- (Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Veterinerlik
- (Veteriner Fakültesi)
Balıkesir Üniversitesindeki Tüm Ön Lisans Programları
- Bankacılık ve Sigortacılık
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Bankacılık ve Sigortacılık
- (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı
- (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı
- (Edremit Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- (Havran Meslek Yüksekokulu)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Dış Ticaret
- (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
- Elektrik
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Elektrik
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- (Edremit Meslek Yüksekokulu)
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Elektronik Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Grafik Tasarımı
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Harita ve Kadastro
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım
- (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- İlk ve Acil Yardım (İÖ)
- (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- İnşaat Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- İnşaat Teknolojisi
- (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
- İnşaat Teknolojisi
- (Edremit Meslek Yüksekokulu)
- İnşaat Teknolojisi (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi
- (Havran Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi
- (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- İşletme Yönetimi (İÖ)
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- Kimya Teknolojisi
- (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
- Lojistik
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Lojistik (İÖ)
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Madencilik Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Makine
- (Edremit Meslek Yüksekokulu)
- Makine
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Mekatronik
- (Edremit Meslek Yüksekokulu)
- Mimari Restorasyon
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- Mimari Restorasyon (İÖ)
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Havran Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- (Dursunbey Meslek Yüksekokulu)
- Otomotiv Teknolojisi
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Özel Güvenlik ve Koruma
- (Kepsut Meslek Yüksekokulu)
- Pazarlama
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Pazarlama
- (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
- Pazarlama
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- Pazarlama (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- (Altınoluk Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Sındırgı Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Ayvalık Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Burhaniye Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
- (Balıkesir Meslek Yüksekokulu)
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- (Bigadiç Meslek Yüksekokulu)
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
- (Edremit Meslek Yüksekokulu
YORUMLAR (0)