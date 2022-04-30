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TIMETURK / EĞİTİM / Bakanlık duyurdu! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlık duyurdu! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu.

4 Saat Önce
2022-04-30 09:24:20
Bakanlık duyurdu! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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