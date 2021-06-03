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Bakan Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız
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Bakan Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız

813 bin öğretmenin aşılandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim çalışanlarının da bu ay aşılamalarının tamamlanacağını vurguladı. Okulların eylülde açılacağını söyleyen Selçuk, 'Riskli durum olursa kapatırız' dedi.

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03.06.2021 12:33:27
Bakan Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız

813 bin öğretmenin aşılandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim çalışanlarının da bu ay aşılamalarının tamamlanacağını vurguladı. Okulların eylülde açılacağını söyleyen Selçuk, "Riskli durum olursa kapatırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanma süreci ve okullardaki son durumla ilgili bilgi paylaştı. Selçuk, 813 bin öğretmenin aşılandığını belirtti.
Eğitim çalışanlarının aşılanmasına önümüzdeki hafta başlanacağını, bu ay içinde aşılamanın tamamlanmasının hedeflendiği söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlanacağını ifade eden Selçuk, risk durumuna göre okulların kapanabileceğini vurguladı.

Telafi eğitimleri 2 Temmuz'da başlıyor

Selçuk, telafi eğitimlerine ilişkin de bilgi verdi. 2 Temmuz'dan itibaren uygulamanın başlayacağını ve 1,5 yıl süreceğini belirtti.
Ziya Selçuk, yaz aylarında isteyen öğrenciler için okulların açık tutulacağını belirtti. Mevsimsel tarım işçilerin çalıştığı bölgelerde haftanın 3 günü "Açık Hava Okul Projesi"ni hayata geçireceklerini de duyurdu.

Karneler 18 Haziran'da dağıtılacak

Ziya Selçuk, karnelerin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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