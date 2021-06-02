Bakan Selçuk: Planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

-Eğitim çalışanlarının tamamı 7 Haziran'dan itibaren hepsinin aşılanma randevusu açılacak. Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi başlatmıştı.

-Bu bir hayat sahnesi ve çocuklar hafta sonları veya sokağa çıkma saatlerinde okulunu binasına bakıyorlar. Bunun binlerce örneğini gördüm. Biz bırakın ders yapmayı sürekli teneffüs yapsa bile faydası var.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NEDEN 2 GÜN?

-Çocuklar o kadar çok hikaye anlatıyorlar ki, bu mutluluk onlar için hayatın provasını yapmak gibi bir şey. Toplamda her öğrencimiz 2 gün gidiyor. Önümüzde 4 hafta var. Bazı okullarımızda öğretmenlerimiz ihtiyaçların farkında ve gerekirse belli grupları onları davet edip bu 2 günün dışında da çalışma yapabilirler. Biz genel bir çerçeve çiziyoruz ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturuyoruz. 2 gün değişken oluyor. Her sınıftı ikiye bölmek gibi genel bir eğilim var. Bazı okullar kendi koşullarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Yılık temizlik bütçemizin 10 katını verdik ve çok şanslıyız ki meslek liselerimiz üretiyor bunları. TSE'in bir takım koşulları var ve onlara uymak koşuluyla ‘temiz okul' belgesi oluşturuldu.

“ÇOCUKLARIN EN AZ YÜZDE 80'İ OKULA GELİYOR”

-Çocuklara deseniz ki akşam açıklandı 1 saat sonra gider misiniz derseniz giderler. Okullar ile ilgili sınıfların durumu, yerleştirilmesi binalardaki temizlik ihtiyacı okul yönetimimin düzenle ilgili pozisyonunda bir sıkıntımız yok. İl müdürlerimiz ile devamlı irtibattayız. Neler olabileceğin kesintisiz konuşuyoruz. Öncesinde eğer şöyle olursa şu tedbirleri almak gerekir diye önlem alıyoruz.

-Bizim okullarımızda devamlılık çok yüksek öğrencilerin yüzde 90'ı geliyor. İsteyen çocuk gelebilir isteyen gelmeyebilir, bizim önerimiz gelmeyene de gelene de ortam hazırlamak. En az yüzde 80'i geliyor çocukların böyle bir durumda sınıf çok kalabalık oluyor ve mesafeyi ayarlamakta zorlanıyoruz. O yüzden 2 gün.

-Lisede şöyle bir sıkıntımız oldu; 9-10-11'leri hiç davet edemedik. Sınav gurubun alabildik sadece.

-Eğer kimse okula gelemsin denilirse okulda özel ders veriyoruz. DYK dediğimiz kursu yüz yüze veriyoruz. Her çocuğumuza ayrıca YKS kampı yapıyoruz telefonla soru çözme hakkı veriyoruz. Kendi öğretmeninden canlı ders aldırıyoruz. Ayrıca yapay zeka temelli bir uygulamamız var. 6 ayrı öğretmenden ders alabilirler. Bu eşitliği benim sağlamam lazım.

-Salgın olmasa Eylül'ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizi yazın okul açmamız Türkiye'nin iklim koşullarında kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki… Bir PC karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz'dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı.

-Köy okullarında ortamlarımız daha müsait. Köy okullarındaki öğrencilerimizin akademik eksiklikleri daha fazla ve bunu tamamlamamız lazım. Bu çocukların fiziksel ihtiyaçları daha az. Uzaktan eğitimde altyapının olup olmaması gibi konular da var. Dolayasıyla bu çocukları yormayalım öğretmenlerimiz canla başla çalışıyorlar 5 gün bunların eksiğin giderelim ki dezavantaj yaşamasınlar dedik. Anne-babalar okular 5 gün açılsın istiyorlar. Anne-babalar memnun olmasa yüzde 80'den fazlası okula gelmez. İnanılmaz bir heyecan hazırlık var.

-3 gün yapmak için cumartesi de okula gelinmesi gerekirdi. Okul yöneticilerimize istirham ediyoruz, sizin okulunuzda imkan var ise bu 3 gün de olabilir ama okul yönetimi der ki bizim şu grup öğrencimizin çok ihtiyacı var biz 3 gün çalışma istiyoruz derse olur, esneklik var.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

-Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.

-Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül'de okulları 5 gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var.

-Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Karne dijital verildiği için tüm öğrenciler sıra olup velilerde orada hep beraber karne dağıtımı gibi tören olmadığı için… Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda dijital sisteme girmeye çalışıyorlar ve sıkışma oluyor. Günler öncesinden açtık.

-Ölçme değerlendirme ile ilgili danışma kurlumuz var. Bizim en çok danıştığımız kişiler il müdürleri öğretmenler ve okul müdürleri. Bir karar alırken Bitlis'te farklı İstanbul'da farklı etkiye yol açıyor. Sahaya danışmak lazım. Böyle baktığımızda da süreç içerisinde alınan kararlar bölgesel olarak farklılaşa biliyor ve ihtiyaç temelli hareket ediyoruz. Notlar ile ilgili 1. dönemde alınan notlar var. Eğer isterseniz birinci dönem notunuz geçerli olabilir bir öğrenci diyebilir ben çok hazırlandım ve notlumu yükseltmek istiyorum diyebilir. İsteyen sınava da girebilir isterse öğrenci sorumluluk sınavlarımız var ayın sonunda oradaki sınavlara girerek de dersi kalmışsa ve dersi düşükse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmez ise birinci dönemdeki notunu geçireceğiz.

LGS

-Hangi öğrenci sınava girerken neyi getirmeli kiminle gelmeli gibi birçok teknik ayrıntı var ve biz bunları paylaştık. Sınavda hiçbir değişiklik yok. 9'da öğrencinin olması gerekiyor 9.30'da da sınav başlayacak. Sınav yerleri öğrenciye bildirilmiş oluyor. Öğrencilerin evine en yakın okula gitmesini sağlamak ve sınıfları seyreltmek temel amaç bunlar. Öğrencinin velisi okulun dışında bekliyor ve biz bahçedeki o karmaşayı sakıncalı buluyoruz, velilerimiz de buna saygılı davranıyorlar. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Eskiden vardı ama biz çocukları bunları yormak istemiyoruz. LGS katılım zorunlu değil, girmeyen için herhangi bir şey söz konusu değil. Öğrenci yanında geçerli kimlik belgesinden bahsediyoruz 15 yaşından itibaren fotoğraf ekleniyor biliyorsunuz. Fazladan kalemler hazır maskeler dezenfektanlar hazır.

-Korona olan öğrenciler için özel bir durum var. Bu temaslı ve pozitif olmak şeklinde ayrılıyor. Doğrudan korna almışsa çocuğumuz biz onun için oda ayarladık. Temaslıysa ayrı bir grup halinde sınava girecek. 30 Haziran'da LGS sınav sonuçları açıklanacak. Bu sene daha rahat olacak, okullardaki şartları oturttuk. İlk başta sıkıntılar vardı okulun temiz belgesi her okulda yoktu ama şimdi 18 bine yakın okulda var. Çalışan öğretmen sayısı 2 kat arttı. Sınavda maske zorunluğu var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.