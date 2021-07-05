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Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek.' dedi.

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05.07.2021 22:05:00
Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama çalışmalarına değinerek, yeni dönemde eğitimin 6 Eylül tarihinde başlayacağını beklediklerini duyurdu:

"HİÇBİR ÖĞRETMENİMİZ, HİÇBİR ÇOCUĞU RİSKE ATACAK BİR TERCİHTE BULUNMAZ"

"Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması sözkonusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

"6 EYLÜL'DEN İTİBAREN ÖĞRENCİLERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Elbette bu gidişe bakıyoruz, dünyadaki gidişe de bakıyoruz. Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde. Tereddütsüz Eylül'de başlayacak gibi yönetiyoruz. 6 Eyül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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