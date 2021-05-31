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Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan okulların yarın açılacağı ile ilgili açıklama yaptı.

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31.05.2021 20:47:26
Bakan Selçuk açıkladı: Eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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