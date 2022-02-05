Bakan Özer: Zonguldak'a vefa borcum var

Zonguldak ziyareti sırasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: Hakikaten Zonguldak'a vefa borcum var. Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını şehrimizle paylaşma imkanı olacak.

ZONGULDAK'A VEFA BORCU

Bir dizi toplantı için Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak Valiliği önünde protokol tarafından karşılandı. Burada minik bir öğrenci tarafından verilen çiçeği kabul eden Bakan Mahmut Özer, minik çocukla fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleriyle görüşen Bakan Özer ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Zonguldak'ta iki dönem rektörlük yaptığını, hayatının 16 yılını Zonguldak'ta geçirdiğini aktaran Özer, kentteki eğitimin kalitesini artırmak için çalışmaların olacağını açıkladı. Zonguldak'a vefa borcu olduğunu belirten Bakan Özer,

"Zonguldak'tayız. Benim memleketim. Hakikaten hayatımın 16 yılını burada geçirdim. Yaklaşık iki dönem rektörlük yaptım. Çok sevdiğim bir kent. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milli eğitim müdürlerimizle birlikte Zonguldak'taki eğitimi kalitesini nasıl artırabiliriz. Hangi yatırımları yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. İnşallah çok güzel müjdeleri toplantı sonrasında paylaşma imkanım olacak. Hakikaten Zonguldak'a vefa borcum var. Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarını şehrimizle paylaşma imkanı olacak. Zonguldak'taki eğitimin kalitesinin artmasından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. .