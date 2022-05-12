DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'
Ersay Üner kimdir? Ersay Üner nereli, hangi şehirde doğdu? Ersay Üner hayatı
Tahliye edilen Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP ile ilgili flaş karar
Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.
Erdoğan: 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir
ABD'de üretici enflasyonu açıklandı
Xiaomi 12 ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri
Yargıtay'dan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Gazeteci Akile'nin öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi
Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm izle Tv8 | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (6.bölüm) izle | Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm tek parça full HD izle
Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimindi?
Kosova'dan kritik başvuru
Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer duyurdu! Yarın ilan edilecek

Bakan Özer duyurdu! Yarın ilan edilecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız' dedi.

4 Saat Önce
2022-05-12 12:58:31
Bakan Özer duyurdu! Yarın ilan edilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.

Bir toplumun öğretmeni kadar güçlü olduğunu belirten Bakan Özer, bu nedenle öğretmenleri sürekli desteklediklerini söyledi.

ÖĞRETMENLERE MAHSUS BİR KANUN

Özer şunları kaydetti: "Bu dönemde en fazla destek vereceğimiz siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Bunun için yola önce Öğretmenlik Meslek Kanunu ile başladık. 60 yıldan beri bu ülkede tüm Millî Eğitim Şûralarında eğitim paydaşları tarafından hep öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmişti. Allah'a şükür bu özlemi 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti. Bu kanunla ilk defa öğretmenlik sürekli gelişimin olduğu, durağanlığın olmadığı, sürekli öğretmenin de öğrendiği bir eğitim eko sistemini kurgulama ile ilgili en ciddi adım atılmış oldu. Bu, eğitim tarihimizin geleceğiyle ilgili çok önemli bir adımdır."

"MEVZUAT AÇISINDAN EKSİK KALMADI"

Bugün güzel bir haber daha geldiğini belirten Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanması ile ilgili adaylık ve kariyer sistemi ile ilgili yönetmelik çalışmamızı tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmış ve gelen görüşlere göre son şeklini vererek yayımlanmak üzere göndermiştik. Bugün itibarıyla bu yönetmeliğimiz de yayımlanmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili artık mevzuat açısından hiçbir eksikliğimiz kalmadı."

PROGRAM VE SINAV TAKVİMİ YARIN PAYLAŞILACAK

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş