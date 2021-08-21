DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İkinci Yeni'nin kapısını açan şair: Turgut Uyar
Çukurova'nın meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor
Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı
BBP Genel Başkanı Destici: Afganistan'ı kim yönetiyorsa onunla görüşmeliyiz
Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi
Memleket Partisi lideri İnce: Cumhurbaşkanı olursam Esad'a haber göndereceğim
Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür
Nagehan Alçı ile Prof. Mehmet Ceyhan arasındaki polemik büyüyor
''Eşref Gani'nin kardeşi Taliban'ı destekliyor''
Afganistan'da kritik görüşme
Ever Given bir kez daha Süveyş Kanalı'ndan geçti
Dibeybe'den Hafter ile görüşme şartı
Heybeliada’daki yangın söndürüldü
İran’da kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesine tepki
Japonya'dan Türkiye'ye 410 milyon dolarlık mülteci destek kredisi

TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı

Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına giremeyen öğrencilerin 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

27 Dakika Önce
2021-08-21 15:55:27
Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı

Özer, yazılı açıklamasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını hatırlattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş