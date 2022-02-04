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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Açıklanan rekor günlük vaka sayıları sonrasında, ikinci dönemde yüz yüze eğitime ilişkin yeni bir karar alınıp alınmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Özer, 'Omicron veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz' dedi.

13 Dakika Önce
2022-02-04 19:37:49
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi

Birinci dönemin hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirildiğine ve iki haftalık yarıyıl tatiline girildiğine dikkat çeken Özer, bu süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, öğrencilerin 5 ay her gün maskelerle ders dinleyip etkinliklere katıldığını anlattı.

Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" diye konuştu. .

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