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Bakan Özer'den 'yaz okulu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

9 Dakika Önce
2022-05-16 11:53:34
Bakan Özer'den 'yaz okulu' açıklaması

Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.

Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'' denildi.

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