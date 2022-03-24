Bakan Özer'den okullaşma oranı hakkında açıklama geldi

Özer, 'İlk defa kız çocuklarımızın okullaşma oranı, 2014 yılından itibaren erkekleri geçti. Türkiye son 20 yılda, kız çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştı' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Samsun'da valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özer, konuşmasında:



"Burada iki kritik parametre var. Bu artışlardan en fazla faydalanan iki kesim var. Biri sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimler. Eğitime erişimi sıkıntı olan, bulunduğu lokasyon veya imkanlar sebebiyle kısıtlı olan. Şimdi bu kesimler rahatlıkla eğitim imkanlarına erişebiliyor. İkinci parametre ise kız çocuklarındaki okullaşma oranlarıdır. Bu oran inanılmaz derecede arttı. 2000'li yıllarda kız çocuklarının liselerde okullaşma oranı yüzde 39 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 88'e çıktı. Yüksekokullarda kız çocuklarımızın oranı 2002 yılında yüzde 11 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 48,5'e çıktı. İlk defa kız çocuklarımızın okullaşma oranı 2014 yılından itibaren erkekleri geçti. Yani bir zamanlar bu toplumda kız çocuklarının eğitime erişimini artırmayla ilgili süreçler çok başarılı şekilde tamamlandı ve Türkiye son 20 yılda, kız çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştı ve önceki dönemlerden çok daha yüksek seviyelere çıktı."



Okullaşma oranlarında çok ciddi artış sağlandığını ve son 20 yılda eğitimde dönüşüm yaşandığını kaydeden Özer, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretimdeki okullaşma oranlarımız ilk defa gelişmiş ülkelerin oranlarına son 20 yılda ulaştı. Bazı rakamlar vererek bu durumu somutlaştırmakta fayda var. Okul öncesi 5 yaş okullaşma oranlarımız 2000'li yıllarda yüzde 14 iken bugün yüzde 90'dır. Ortaöğretimde bu oranlar yüzde 44'ten yüzde 90'a çıktı. Daha önce lise zamanında 2 öğrenciden biri zor şekilde okula erişebilirken bugün herkes rahatlıkla erişebiliyor. Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 49 seviyelerine ulaştı yani tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede arttı" dedi. .