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Bakan Özer'den öğretmenlere indirim müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek' açıklamasında bulundu.

11 Saat Önce
2022-09-15 14:26:32
Bakan Özer'den öğretmenlere indirim müjdesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer şunları dile getirdi:

“17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek” .

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