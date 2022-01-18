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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer’den ödev uyarısı

Bakan Özer’den ödev uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatiline dikkat çekerek, 'İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler' dedi.

58 Dakika Önce
2022-01-18 19:31:43
Bakan Özer’den ödev uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlerimizden istirhamımız var. Öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz de özellikle yeni başlayan, eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler” dedi. .

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