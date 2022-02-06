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Bakan Özer'den açıklama geldi: Uzman ve başöğretmenlik sınavları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Uzman ve başöğretmenlik sınavlarının nasıl olacağı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-06 23:41:18
Bakan Özer'den açıklama geldi: Uzman ve başöğretmenlik sınavları nasıl olacak?

UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI

Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli geliştirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz. Ardından bir sınavı yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ünvanıdır, diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var.

Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama.

Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ

Bu kanun, tüm öğretmenlerimizi kapsıyor. Özel okullarda 10 yılını tamamlamış öğretmenlerimiz de uzmanlık sınavlarına katılabilir, sertifikasını alabilir. Ancak, özel okuldaki öğretmen kamuya geçerse özlük haklarında yararlanabilir. .

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