Bakan Özer'den ''6 Eylül'' açıklaması: Önceliğimiz okulları açık tutmak
Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Okul bazlı ortaya koyduğumuz koronavirüs önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır' dedi.
2021-08-28 10:56:32
Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları:
"Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.
Okul bazlı ortaya koyduğumuz COVID-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.
İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın COVID-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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