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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer'den ''6 Eylül'' açıklaması: Önceliğimiz okulları açık tutmak

Bakan Özer'den ''6 Eylül'' açıklaması: Önceliğimiz okulları açık tutmak

Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Okul bazlı ortaya koyduğumuz koronavirüs önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır' dedi.

1 Saat Önce
2021-08-28 10:56:32
Bakan Özer'den ''6 Eylül'' açıklaması: Önceliğimiz okulları açık tutmak

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamaları:

"Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.

Okul bazlı ortaya koyduğumuz COVID-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.

İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın COVID-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz."

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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