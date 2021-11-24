Bakan Özer’den ''3600 ek gösterge'' açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '3600 ek göstergeyle birlikte yeni düzenlemenin şimdiden tüm öğretmen camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlanacağını belirtti.

Bakan Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldi.

Özer, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenliğin hayata ve geleceğe etkileriyle paha biçilemez, hakkı ödenemez, bir güne sığdırılamaz bir meslek olduğuna işaret eden Özer, ancak Öğretmenler Günü'nün onlara gönülden bir teşekkürü ve şükranı ifade etmenin vesilesi olduğunu dile getirdi.

"ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİSİNİN HAYATINDA ÖRNEK ALDIĞI KİŞİDİR"

"Bizim medeniyetimiz, öğretmenlerini, hocalarını, muallimlerini hiçbir zaman eğitimin teknik bir unsuru olarak görmez. Bizim medeniyetimizde öğretmenler, her daim eğitimin asli unsuru olmuştur." değerlendirmesini yapan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, öğretmenlerin misyonlarının ne kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlamamızı sağladı. Öğretmenlerimiz, aktardığı akademik bilgi yanında duruşuyla, donanımıyla, emek ve çabalarıyla çocuklarımızın karakter oluşumunda ve ahlaki gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Öğretmen rehberdir, ilham kaynağıdır, ama hepsinin ötesinde öğrencisinin hayatında örnek aldığı kişidir.

Sizler, hazırlıksız yakalandığımız pandemi sürecinde, büyük bir azimle, kendinizi yenileyerek, emek ve sorumluluklarınızı büyüterek görevlerinizi yerine getirdiniz. Geleceğin inşasında en değerli sermayemiz olan çocuklarımıza bitmeyen azminiz, sahip olduğunuz insani ve vicdani değerlerle iyi birer örnek oldunuz. Bundan sonra da ülkemizin umudu, çocuklarımızın ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Bizler de bu süreçte sizlerin en büyük destekçiniz olacağız."

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MÜJDESİ

Bakan Özer, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Öğretmenler Günü müjdesi olarak, hazırlıkları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın bir zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde, öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek göstergeyle birlikte yeni düzenlemenin şimdiden tüm öğretmen camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Özer, öğretmenlere, "Çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret, ilgi ve sabır, verdiğiniz emekler, yapmış olduğunuz fedakarlık için teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum." dedi.

Başkentte konuk edilen öğretmenler nezdinde ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden ve selamlarını ileten Özer, şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Özer, emekli olmuş öğretmenlere sağlıklı ve uzun ömürler, hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Özer, şehit öğretmenler Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş, Necmettin Yılmaz öğretmenin babası Hamit Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenin babası Sadık Yalçın'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.