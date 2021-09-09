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Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili, 'Çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız.' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-09 10:47:02
Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili, "Çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin, kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini söyledi.

Öğretmen adayları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz eden Özer, "15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim." dedi.

"Eğitim sistemimizin kalitesini artıracak"

Bakan Özer, "Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

"Branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız"

Atamaya ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Özer, branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. 15 bin öğretmen atamasının, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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