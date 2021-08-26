Bakan Özer açıkladı: RAM'lara ilk kez 260 yeni fizyoterapist alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (RAM) bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.