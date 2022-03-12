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Bakan Özer açıkladı: 2022'de öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamalarında ağırlık verilecek branş hangisi?
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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan Özer açıkladı: 2022'de öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamalarında ağırlık verilecek branş hangisi?

Bakan Özer açıkladı: 2022'de öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamalarında ağırlık verilecek branş hangisi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Para televizyonunda katıldığı programda eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında atama yapılmayacağına dair çıkan söylentilere yanıt veren Bakan Özer, beklenen atamanın yapılacağını duyurdu. Bakan Mahmut Özer şunları söyledi:

2 Saat Önce
2022-03-12 18:41:50
Bakan Özer açıkladı: 2022'de öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamalarında ağırlık verilecek branş hangisi?

2022'de atama yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Atamayla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak için bir açıklama yaptık çünkü atama yapılmayacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Özellikle okul öncesi eğitimde biz okullaşma alanlarını artırmaya çalışıyoruz ve burada öğretmen ihtiyacı doğuyor. Takvim ve atama sayısıyla ilgili henüz kesin bir şey söyleyemem.Takvimle birlikte rakamlarda, ağırlık dağılımları da belli olmuş olacak." dedi.

Bakan Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "İstihdam garantili mesleki eğitim" sistemine ilişkin soru üzerine Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi.

 

 

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