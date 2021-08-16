Bahçeşehir Koleji Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Türkiye’nin en bilindik kolejlerinden Bahçeşehir Koleji, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini beklemekte.

Türkiye'de eğitime öncülük eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 1968 yılında Laleli'de üç sınıflı bir dershane ile başladı. Ardından 2021 yılında da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kaliteli eğitimi yeni nesillerle buluşturan global eğitim markası olarak başarısını sürdürmeye devam eden sayılı kolejlerdendir. Sizler için Bahçeşehir Koleji hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesine kayıt için kaç puan almak gerekiyor?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.Bahçeşehir Kolejindehangi bölümler mevcut? İşte tüm detaylar…

Türkiye'nin birçok yerinde binlerce öğrenciye eğitim imkânı sağlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 1994 yılında Bahçeşehir 'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başladı. Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacı ile başarısını sürdürmeye devam ediyor. Bahçeşehir Koleji, 2020–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 137 kampüsü mevcuttur. Öğrencilerine Yabancı Dil Eğitimi, Dijital öğrenme, birçok etkinlik ve projeler, spor aktiviteleri,geziler, kişiye özgü eğitim modeli, uygulamalı dersleri, kulüpler,yaratıcılık ve yenilikçilik vb. gibi birçok standartlar sunmakta.Bahçeşehir Kolejinin öğrenci kapasitesi nedir?Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte tüm detaylar…

Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesine kayıt için kaç puan almak gerekiyor?

Bahçeşehir koleji, geçen yıl OYP ile kabul ettiği öğrencilerin en sonuncusu ilk 200 arasından olup taban puanı 497.414'tür. Bununla birlikte tüm devlet ve özel fen liseleri arasında geçen yıl OYP puanına göre Türkiye'de taban puan olarak en yüksek puanla öğrenci kabul eden okullardan birisi, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi olarak bilinmektedir.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi için;

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji lisesi için;öğrencisi olmayan öğrencilerinin ApplyFenTek GEÇİŞ Sınavı'na başvuru yapabilmesi için kendisine en yakın Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'ne giderek bireysel sınava girmesi, değerlendirme sonucunda 500 puan üzerinden 350 puan ve üzerinde alması şartı gerekmektedir. Gereken şartları yerine getiren öğrenciler Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okumaya hak kazanırlar.

Bahçeşehir Kolejindehangi bölümler mevcut

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Bahçeşehir Koleji Anadolu Liseleri

Bahçeşehir Koleji Fen Liseleri

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Bahçeşehir Kolejinin öğrenci kapasitesi nedir?

Bahçeşehir Koleji öğrenci kapasitesi nedir? Bahçeşehir Koleji yaklaşık olarak, 20 bin öğretmenle 200 bin öğrenciye ulaştı. Bununla birlikte BAHÇEŞEHİR ve Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, söze ulaştıkları büyüklüğü ortaya koyarak girdi: 20 bini aşkın öğretmen, 200 bin öğrenci ile Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olduk cümlesine yer verdi. Ayrıca 540 milyon lira daha yatırmakta.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.