Bahçeşehir Koleji eğitimde marka bir değer olmaya devam ediyor

Eğitim sektöründe yarım asırı geçen tecrübesi ile eğitimde fark yaratan Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan kampüsleri ile adından sıklıkla söz ettirmektedir. Ortaya koymuş olduğu yenilikçi eğitim anlayışı ve farklı eğitim modelleri ile geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji, 27 yıldır bu serüveni sürdürmektedir. Birçok kişi Bahçeşehir Koleji hakkındaki detayları öğrenmek istemektedir. İşte tüm detayları ile Bahçeşehir Koleji..

Eğitim sektöründe yarım asırı geçen tecrübesi ile eğitimde fark yaratan Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kampüsleri ile adından sıklıkla söz ettirmektedir. Ortaya koymuş olduğu yenilikçi eğitim anlayışı ve farklı eğitim modelleri ile geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji, 27 yıldır bu serüveni sürdürmektedir. Birçok kişi Bahçeşehir Koleji hakkındaki detayları öğrenmek istemektedir. İşte tüm detayları ile Bahçeşehir Koleji..

Kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak

Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin eğitim alanında en yetkin ve köklü kurumlarından biridir. 1968 yılında İstanbul Laleli'de açılan üç sınıflı bir dershaneden, bugün onlarca kampüsü ile her düzeyde eğitim veren bir kuruma dönüşmüştür. 1994 yılında Enver Yücel tarafından İstanbul Bahçeşehir'de kurulan ve “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla yola koyulan Bahçeşehir Koleji, eğitim sektöründe öncü bir kurum olmaya devam ediyor. 27 yıllık tecrübe ile Bahçeşehir Koleji, toplamda Türkiye'nin 63 ilinde 137 kampüs ile öğrencilerine kaliteli eğitimin kapılarını açıyor. 1994 yılında Bahçeşehir'de açılan ilk kolejin ardından hızla büyüyen Bahçeşehir Koleji, 2003-2004 yılında Anadolu'ya yayılmaya başlamıştır.

Bahçeşehir Koleji ağının kurumsal yapısı içerisinde faaliyet gösteren tüm okullar aynı standartları takip etmektedir. Okulun fiziki çalışma ortamından müfredatına ve öğretim sistemine kadar okulun tüm yönleri aynı kriterlere göre sürdürülür. Öğretim ve yönetim kadrosu, Bahçeşehir Üniversitesi ve bağlı ortak yükseköğretim kurumlarının/üniversitelerinin yurt dışında sağladığı imkanlardan yararlanır. Bahçeşehir Koleji, 2008 yılında Schools of Excellence Association tarafından "Eğitimde Mükemmellik Mavi Kurdele” ödülüne layık görülen ilk yabancı okul olmuştur

Eğitim sektöründe öncü bir kurum

Bahçeşehir Koleji kurulduğu ilk günden itibaren eğitim sektöründe öncü olmaya başaracak adımlar ile kendinden söz ettiriyor. Türkiye'de ilk defa Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) eğitimini uygulayan kurum olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Koleji şu modelleri ve uygulamaları da okul sisteminde uygulamaktadır;

Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM)

Yapay Zeka Okuryazarlığı

Master 6

Master Junior

Master First

Çift Dilli Eğitim

Kodlama ve Robotik

Together

Sosyal Takip Programı (STP)

2006 yılında Türkiye'de ilk kez STEM programını uygulayan okul olarak kurulan Bahçeşehir Koleji, bu alanda güçlü eğitmen kadrosu ve ileri düzey müfredatı ile günümüze ve geleceğe şekil verebilecek genç beyinler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bahçeşehir Koleji misyon ve vizyonu

Bahçeşehir Koleji çıkmış olduğu bu eğitim serüveninde insanlığa değer verecek, üretkenliği ön planda tutan, özgüven sahibi, mutlu olabilen ve fark yaratabilecek bireyler yetiştirerek hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın geleceğini teminat altına almayı hedeflemektedir. Temel amacı eğitimde bir dünya markası olmak olan Bahçeşehir Koleji, bu doğrultuda eğitim kalitelerini günden güne arttırmaktadırlar. Bunun yanı sıra birçok değere sahip olan Bahçeşehir Koleji, temel olarak şu değerlere sahiptir;

Dünya vatandaşlığı

Topluma değer katmak

Sürdürülebilirlik

Yenilikçilik

Liderlik

Bunlara ek olarak Bahçeşehir Koleji öğrencilerine şu kazanımları elde ettirmeyi de hedeflemektedir;

İnovasyon

Yaratıcılık

Eleştirel Düşünme

İletişim ve işbirliği

Okuma ve dil becerileri

Bilimsel ve tasarımsal düşünme

Matematik okuryazarlığı

Dijital dünya vatandaşlığı

Bahçeşehir Koleji hangi eğitim sınıflarına hizmet vermektedir?

Bahçeşehir Koleji, toplamda 63 ilde 137 kampüsü ile oldukça geniş bir alana yayılmış eğitim kurumudur. Bu noktada birçok sınıf düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu sınıf düzeyleri şöyledir;

Okul Öncesi (Anaokul)

İlkokul

Ortaokul

Lise

Bahçeşehir Koleji öğrenim ücretleri nelerdir?

Bahçeşehir Koleji, 63 ilde 137 kampüsü ile her geçen gün daha da büyüyen bir eğitim kuruluşudur. Bu sebeple fiyat politikası her bir kampüsünde farklılık gösterebilmektedir. Fiyatlar ile alakalı sağlıklı bilgi almak isteyen vatandaşların, eğitim alınmak istenen Bahçeşehir Koleji ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.