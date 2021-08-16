Bahçeşehir'de 21'inci yüzyıl odaklı eğitim

Bahçeşehir Koleji, temel bilimler, ana dil, yabancı dil öğretimi, spor ve sanat çalışmaları ile öğrencilerin gelişimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Dünya okulu vizyonunun bir parçası olarak eğitimin şifreleri değişiyor. Geleceğin eğitimi bugün Bahçeşehir Okulları öğrencilerine sunuluyor.Örnek eğitim modellerini anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sürecinde geliştiren Bahçeşehir Koleji'nin vizyonunda çok boyutlu ve analitik düşünceye de kapı aralanıyor.

"Nitelikli eğitimi yaygınlaştırmayı amaç edindik"

BUEK Başkanı, Dünya Eğitim Girişimcileri Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel yaptığı kurumsal açıklamada, "Temel bilimler, ana dil, yabancı dil öğretimi, spor ve sanat çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz...2007'den beri uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) ile okul öncesi ve ilköğretimde esnek sınıf ortamları ile eğitim veriyoruz. Türkiye'de ilk kez Fen ve Teknoloji Lisesi açan eğitim kurumuyuz. 2017–2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde açtığımız yeni kampüslerle Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizin sayısını 8'e çıkardık.Okul sayımızı artırıp, yüzümüzü Batı'ya dönük, "Atatürk yolundaki" eğitim hizmetimizi genişleterek Türkiye'de nitelikli eğitimi yaygınlaştırmayı, 2023 yılında üç kıtada 350 okula ulaşarak dünyanın en büyük, başarılı ve saygın eğitim kurumlarından biri olmayı hedefliyoruz.Bahçeşehir Koleji, eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur" değerlendirmesinde bulunuyor

Anaokulu ve yabancı dil süreci

Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimi planlanırken öncelik çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamak. Bahçeşehir Koleji anaokullarında, 4 ve 5 yaş gruplarında “Çift Dilli Eğitim” ya da “Half Day English / Yarım Gün Türkçe Yarım Gün İngilizce” programı uygulanıyor. (okullara göre farklılık göstermektedir).

Çift Dilli Eğitimde, sınıflarımızda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni bulunur. Programın yüzde 70'i İngilizce, yüzde 30'u Türkçe olarak yürütülür. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunuyor.Öğrencilere farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla 4. yaştan itibaren Almanca ve İspanyolca dillerinden biri, seçmeli ikinci yabancı dil olarak verilir.

İlkokul ve Kişiye Özgü Öğretim

lkokul eğitimi, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilere görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunuluyor.Kendi eğitim birimi tarafından üniversitenin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Lisede proje bazlı eğitim

Bahçeşehir Koleji lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışını hayata geçiriyor. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedefleniyor. STEM Center'da projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencileri farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar.

Liseler:

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri

Bahçeşehir Koleji Anadolu Liseleri

Bahçeşehir Koleji Fen Liseleri

21. yüzyıla odaklı yaklaşım

Öğrencilerini 21. Yüzyıla hazırlamayı amaçlayan Bahçeşehir Okulları, P21'in Türkiye'deki ilk ve tek üyesi. 21. Yüzyıl becerilerinin neler olduğunu belirleyen ve eğitim sistemlerinin bu becerileri kazandırmak üzere nasıl düzenlenebileceğine ilişkin modeller öneren P21 e Apple, Hewlett Packard, Lego, Cisco, Intel, Crayola, The Walt Disney Company gibi uluslararası firmalar da stratejik destek vermekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.