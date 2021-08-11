AYT 170 puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 170 puanla hangi bölüm kazanılır? 5 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite yerleştirme tercihleri devam ediyor. YKS'de 170 puanla baraj altına kalan öğrenciler barajın 170 puana düşürülmesiyle üniversite tercihi için ar aştırmalara başladı. Peki AYT'den 170 civarı puan alan adaylar hangi bölüme yerleşebilir? 2021 AYT'den 170 ile tercih yapılacak bölümler hangileri?

AYT 170 puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 170 puanla hangi bölüm kazanılır? 5 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite yerleştirme tercihleri devam ediyor. YKS'de 170 puanla baraj altına kalan öğrenciler barajın 170 puana düşürülmesiyle üniversite tercihi için ar aştırmalara başladı. Peki AYT'den 170 civarı puan alan adaylar hangi bölüme yerleşebilir? 2021 AYT'den 170 ile tercih yapılacak bölümler hangileri?

Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihi için hazırlıklara başlamıştı. Barajı geçemeyenler ise tercih yapamıyordu. 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercih süresi 20 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercihlerinin sona ermesine az bir süre kala barajı geçemeyenlerle ilgili çok önemli bir karar alındı. 2021 YKS baraj puanları aşağı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. AYT'den 170 puan alan adaylar hangi üniversiteyi ve hangi bölümü tercih edeceğini araştırmaya başladı. Peki AYT 170 puanla öğrenci alan bölümler hangileri? 170 puanla hangi bölüm kazanılır?

AYT 170 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

AYT baraj puanı 180'den 170'e düşürüldü. 170 civarı AYT puanı alan öğrenciler 4 yıllık bölümler için tercih yapabilecek. Ayrıca barajı geçen adaylar Açıköğretim Fakültelerine de tercih yapıp yerleştirilebilir. İşte 170 AYT puanı ile tercih yapılacak bölümler...

2021 YKS TERCİH KLAVUZU

YKS'DE BARAJ İNDİRİLİNCE TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecek.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verildi.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.