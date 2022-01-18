Avrupa’da Başvurabileceğiniz Burslar
Avrupa’daki üniversiteler genellikle uluslararası öğrencilere farklı öğrenim ücreti uygulamaktadır fakat Türk öğrencilerin faydalanabileceği birçok farklı finansal destek imkanı da bulunmaktadır. Ülkelerdeki farklı burs imkanlarına gelin beraber göz atalım!
2022-01-18 21:21:51
Avrupa Bursları
- GoEuro European Study Abroad Bursu: Bir seyahat programı olan GoEuro, Avrupa'da öğrencilerin seyahat etmesini teşvik etmek amacıyla, Avrupa'da bir üniversiteye kaydını yaptırmış 10 öğrenciye 2000 Euro değerinde burs vermektedir.
İtalya
- Uluslararası Öğrenciler için Bocconi Bursu: Bocconi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslarası öğrenciler için geçerlidir ve tüm okul ücretini kapsamaktadır.
- Bologna Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursu: Lisans ve yüksek lisans seviyesindeki tüm öğrencilerin yararlanabileceği bir burstur.
İspanya
- Barselona Graduate School of Economics Bursları: GSE'ye başvuran tüm adaylar otomatik olarak akademik başarılarına göre burs için değerlendirilir.
Slovakya
- Slovakya Devlet Bursları: Slovakya hükümeti yüksek öğrenimine devam etmek isteyen uluslararası öğrenciler için derece ayırt etmekteden birtakım burs imkanları sunmaktadır. Başvurular Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya'daki tüm uluslararası öğrenciler için açıktır.
Macaristan
- Yabancı Öğrenciler İçin Macaristan Devlet Bursları: Macaristan'da eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için devlet bursları mevcuttur. Sadece yüksek lisans öğrencileri için belirli bölümleri kapsamaktadır.
- The Stipendium Hungaricum: Okul ücreti, sağlık sigortası, konaklama ve aylık cep harçlığını kapsayan burs partner ülke vatandaşı olan öğrencilere lisans ve yüksek lisans derecesi için verilmektedir.
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