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AUZEF üniversitesi sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok üniversite sınavları online ortamda yapılmakta. AUZEF üniversitesinde okuyan öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını araştırmakta. Peki, AUZEF sınavları online mı?

1 Saat Önce
2022-02-12 15:32:17
AUZEF üniversitesi sınavları yüz yüze mi online mı yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için tarih belli oldu .Bu hafta sonu uygulanan AUZEF bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağını öğrencilerin gündeminde bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

AUZEF üniversitesi sınavları yüz yüze mi yoksa online mı yapılacak?

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, bütünleme sınavlarının 12-13 Şubat tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

AUZEF sınavlarının sabah oturumları saat 9.30'da öğleden sonra oturumları ise 14.00'da başlayacak. AUZEF sınavlarının bitiş saati ise verilen ek süreler nedeniyle dersten derse farklılık gösteriyor.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınav giriş belgesini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak alabilirler.

AUZEF'te hangi bölümler bulunmaktadır?

Çocuk Gelişimi

Kamu Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Endüstri Mühendisliği

Medya ve iletişim

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