AUZEF sonuçları sorgulama ekranı | 'AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce AUZEF'li sorgulama ekranını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, İÜ AUZEF 2022 Güz Dönemi Bütünleme ve Telafi sınav sonuçları açıklandı. İşte merak edilen AUZEF sorgulama ekranı...

AUZEF sonuçları sorgulama ekranı | "AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce AUZEF'li sorgulama ekranını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, İÜ AUZEF 2022 Güz Dönemi Bütünleme ve Telafi sınav sonuçları açıklandı. İşte merak edilen AUZEF sorgulama ekranı...

AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF telafi sınavlarının 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kurum tarafından yapılan açıklama ile AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemi, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

AUZEF Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız...

Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrencilerin https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir. .