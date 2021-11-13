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TIMETURK / EĞİTİM / AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerin sınavların ne zaman ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Vize sınavlarına girecek olan öğrenciler “AUZEF sınavı ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta yapılacak?” sorusuna da yanıt arıyor. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde…

4 Saat Önce
2021-11-13 07:15:31
AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulamaları, 13 Kasım Cumartesi'den itibaren yapılmaya başlandı. Bu noktada "AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna da yanıt aranıyor.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI 13-14 KASIM'DA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.' denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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