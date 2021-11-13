AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerin sınavların ne zaman ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Vize sınavlarına girecek olan öğrenciler “AUZEF sınavı ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta yapılacak?” sorusuna da yanıt arıyor. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde…