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TIMETURK / EĞİTİM / AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları nisan ayında sona erdi. Bahar dönemi vize sınavlarının ardından öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022?

49 Dakika Önce
2022-04-26 22:30:07
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; bahar dönemi vize sınav sonucu AUZEF sonuçları duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayı…

AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

AUZEF sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; ''16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.'' denildi.

AUZEF sınav tarihleri 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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