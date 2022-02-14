AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AUZEF ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme tarihi

AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler kayıt zamanı ve kaydın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki ama AUZEF kaydı nereden ve nasıl yapılır? AUZEF ücreti ne kadar? AUZEF harcı ve kayıt yenileme tarihi...

AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler kayıt zamanı ve kaydın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki ama AUZEF kaydı nereden ve nasıl yapılır? AUZEF ücreti ne kadar? AUZEF harcı ve kayıt yenileme tarihi...

AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AUZEF kayıt yenilemenin detaylarını sizler için derledik. Son bütünleme Ders seçimi ve harç ücretlerini ödeyen öğrenciler son adımda kayıtlarını yenilemiş olacaklar.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için 14-18 Şubat tarihleri arasında kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden sanal pos ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden 18 Şubat 2022 saat 23.59'a kadar yapabilir.

AUZEF kayıt yenileme tarihi

Ders seçimleri ise 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

AUZEF ücreti ne kadar?

14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan kayıt yenilemeler için bu yıl belirlenen ücret her dönem için 400 TL olarak belirlendi. .