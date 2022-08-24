AUZEF harç ücreti miktarı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ne kadar? AUZEF harç nereye yatırılır, hangi bankaya?
AUZEF harç ücreti miktarı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ve harç ücretinin yatırılacağı bankalar gündeme geldi. Peki ama AUZEF harç nereye yatırılır, hangi bankalarla anlaşma yapıldı? AUZEF harç ücreti ne kadar? İşte detaylar!
2022-08-24 12:03:47
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ve harç ücretinin yatırılacağı bankalar gündeme geldi. Peki ama AUZEF harç nereye yatırılır, hangi bankalarla anlaşma yapıldı? AUZEF harç ücreti ne kadar? İşte detaylar!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ne kadar?
AUZEF harç ücreti miktarı, öğrencileri tarafından merak ediliyor.
İstanbul AUZEF harç ücretleri sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ...
AUZEF ikinci üniversite kayıtları
İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF kayıtları nereden yapılır?
İkinci üniversite kayıtları için 1 ağustos ve 16 Eylül tarifleri arasında yapılacak olan kayıtlar basvuru.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak.
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