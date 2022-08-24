AUZEF harç ücreti miktarı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ne kadar? AUZEF harç nereye yatırılır, hangi bankaya?

AUZEF harç ücreti miktarı | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ücreti ve harç ücretinin yatırılacağı bankalar gündeme geldi. Peki ama AUZEF harç nereye yatırılır, hangi bankalarla anlaşma yapıldı? AUZEF harç ücreti ne kadar? İşte detaylar!