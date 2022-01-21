AUZEF bütünleme sınavları ertelendi (AUZEF bütünleme sınavları hangi tarihte yapılacak?)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze yapılması planalanan güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavlarının, 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarının, olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Öğrencilerimiz,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkemizin pek çok ilinde olumsuz hava şartlarının uzun süreli devam edebileceği bilgisine ulaşılmıştır. Öğrencilerimizin bu olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları ve akademik takvimin aksamaması için İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine İstanbul Üniversitesi'nin 20.01.2022 tarih ve 44 no'lu Senatosu'nda karar verilmiştir.



Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı günler dileriz. .