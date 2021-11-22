AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar, ne zaman yatar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı görev ücreti

Açıköğretim sınavlarının başladığı şu günlerde, AUGİS sınav ücretleri merak konusu oldu. Sınavlarda görevli personelin alacağı bu ücret, AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar, ne zaman yatar gibi sorularla araştırılıyor.

AUGİS (Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi) aracılığıyla duyurulan güncel sınav ücretleri ile bu yılki AÖF sınavlarının yanında ÖSYM'nin YKS, LGS, İOKBS, KPSS gibi sınavlarının da ücretleri belli oldu. İşte 2021-2022 gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı görev ücreti!

Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze sisteme dönmesiyle birlikte merkezi sınavlar da yüz yüze gerçekleştiriliyor. Milyonlarca adayın girdiği bu sınavlarda görevliler ve gözetmen öğretmenler güvenliği ve denetimi sağlıyor.

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görevlilerin alacağı ücret, AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar, ne zaman yatar sorularıyla araştırılıyor.

AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı görev ücreti ile KPSS, YKS, LGS, İOKBS sınavlarında gözetmen ücretleri!

AÜ AÖF AUGİS SINAV ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı.

İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL

2022 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz 2022 yılının sınav görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL Salon Başkanı 230, 48 TL Gözetmen: 223,50 TL Yedek Gözetmen: 167,63 TL E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL Salon Başkanı 237 TL Gözetmen 198 TL Yedek Gözetmen 158 TL

Kaynak: sabah.com.tr

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