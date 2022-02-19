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TIMETURK / EĞİTİM / AÜ Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

AÜ Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin kayıt yenileme işlemleri tarihi uzatıldı.

1 Saat Önce
2022-02-19 20:39:24
AÜ Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, önceki yıllarda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim gören öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edebilmesi adına kayıt yenileme işlemlerinin, 21 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir' hükmünü içerdiğinden Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açıköğretim programlarında kayıtlı olan ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde silinecektir. İlişiği kesilen öğrencilerin yaz okuluna ve sonraki dönemlere kayıt hakları bulunmayacaktır." .

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