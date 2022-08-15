Atılım Üniversitesi Bölümleri Neler? Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Bölümleri
YKS 2022 sınavlarının ardından üniversite adayları tarafından en çok merak edilen üniversitelerden birisi de Atılım Üniversitesidir. Atılım Üniversitesi 1996 yılında Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulmuş, bir vakıf üniversitesidir. Atılım üniversitesinde hangi bölümler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-15 10:18:17
Meslek Yüksekokulu (2 Yıllık Program)
- Adalet (Türkçe)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2 Yıllık Program)
- Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe)
- Anestezi (Türkçe)
- İlk ve Acil Yardım (Türkçe)
- Fizyoterapi (Türkçe)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)
Atılım Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Neler?
- Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Programları
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
- Matematik (İngilizce)
- Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)
- Psikoloji (İngilizce)
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Lisans Programları
- Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
- Grafik Tasarımı (Türkçe)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)
- Mimarlık (Türkçe)
- Tekstil ve Moda Tasarımı Tasarımı (Türkçe)
- Hukuk Fakültesi Lisans Programları
- Hukuk (Türkçe)
- İşletme Fakültesi Lisans Programları
- İktisat (İngilizce)
- İktisat (Türkçe)
- İşletme (İngilizce)
- İşletme (Türkçe)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce)
- Maliye (Türkçe)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)
- Mühendislik Fakültesi Lisans Programları
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
- Kimya Mühendisliği (İngilizce)
- Makine Mühendisliği (İngilizce)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
- Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)
- Hemşirelik (İngilizce)
- Çocuk Gelişimi (Türkçe)
- Odyoloji (İngilizce)
- Tıp Fakültesi
- Sivil Havacılık Yüksekokulu Lisans Programları
- Pilotaj (İngilizce)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce)
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