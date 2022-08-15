Atılım Üniversitesi Bölümleri Neler? Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Bölümleri

YKS 2022 sınavlarının ardından üniversite adayları tarafından en çok merak edilen üniversitelerden birisi de Atılım Üniversitesidir. Atılım Üniversitesi 1996 yılında Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulmuş, bir vakıf üniversitesidir. Atılım üniversitesinde hangi bölümler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.