Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Fikre ve bilgiye ulaşmayı hedef edinen, etik değerleri gözeten ve idealleri olan çağdaş nesiler yetiştirmek üzere 1957 yılında kapılarını dünyaya açan ve bu yıl itibariyle de 64. yaşını kutlayan Atatürk Üniversitesi, başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.

Uluslararası standartlarda­ki eğitim programları, güçlü akademik kadro­su ve donanımlı altyapısı ile bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara ve çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

7 Haziran 1957'de kurulan, Yeni YÖK vizyonunu temel alarak “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile gelecek planlamasını yapan Atatürk Üniversitesi 23 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 45 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 91 akademik birimle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Atatürk Üniversitesinin örgün, açıköğretim ve uluslararası olmak üzere toplam 450 Bin öğrencisi bulunuyor. Ayrıca üniversite bünyesinde 134 ön lisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor.

En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Arasında Yer Alıyor

Türkiye'nin en güzel kampüs­lerinden birine ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi, 6.5 milyon m2'lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alana sahip. Kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ve spor merkezleri ile yürüyüş alanları ve kampüsün tamamını kapsayan bisik­let yolu bulunuyor.

Atatürk Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; alanında uzman akademisyen kad­rosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirterek ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programla­rında, teorik ve pratik anlam­da donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin de altını çizdi.

Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğini sayesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığına değinen Rektör Çomaklı, bilim­sel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.