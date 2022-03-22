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Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
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TIMETURK / EĞİTİM / Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınav takvimine göre sınavlar 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

2 Saat Önce
2022-03-22 20:47:27
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF ara sınavı 9 Nisan – 10 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Pandemi döneminde dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu yöndeki tecrübesinin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bu başarıda, uzun yıllardır kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yürütülen Açık öğretim modelinin önemli bir payı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Bu doğrultuda yeni döneme merhaba diyen Açık öğretim Fakültemiz, 500 bin öğrencisine en yeni içeriklerin yer aldığı modüllerle eğitim vermeye devam ediyor. Bu vesileyle 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek ara sınavlarda öğrencilerimize şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu. .

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