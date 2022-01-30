DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın
Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın son gün
Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!
Ali Babacan, ata bindiği fotoğrafı paylaştı: Benzin fiyatlarını görünce biz...
MSB sözleşmeli er alımı ne zaman 2022?
MEB'den 13 Maddelik Ek Ders Yazısı! Ek Dersler Artırımlı Ödenecek!
Yeni teknoloji trendleri eğitim sempozyumunda tanıtıldı
Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!
Yunan Parlamentosu'nda 'Türk maskesi' tartışması
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı
Hartum’un merkezinde gösteriler yasaklandı
İslam Memiş: 'Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir'
Emeklilerin en çok yaşadığı iller belli oldu

TIMETURK / EĞİTİM / Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!

Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki atanamayan öğretmen Murat Kaya, tabancayla intihar etti. Kaya'nın ailesine bıraktığı küçük not yürekleri burktu.

1 Saat Önce
2022-01-30 13:42:45
Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Köyü'nde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmen adayı olduğu belirtilen Murat Kaya, tabancayla kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Kaya'nın ölmeden önce ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” notu ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Murat Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş