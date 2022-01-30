Ataması yapılmayan Murat öğretmen intihar etti!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki atanamayan öğretmen Murat Kaya, tabancayla intihar etti. Kaya'nın ailesine bıraktığı küçük not yürekleri burktu.

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Köyü'nde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmen adayı olduğu belirtilen Murat Kaya, tabancayla kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Kaya'nın ölmeden önce ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” notu ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Murat Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

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