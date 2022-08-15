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Arel Üniversitesi Bölümleri Neler? Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümler

Arel Üniversitesinde yer alan programlar neler? Arel Üniversitesi lisans bölümleri nedir? Arel Üniversitesi 2 yıllık hangi bölümler var? İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite adayları tarafından en çok araştırılan üniversitelerden Arel üniversitesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

41 Dakika Önce
2022-08-15 18:45:40
Arel Üniversitesi Bölümleri Neler? Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümler

Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

  • Bilgisayar Programcılığı Programı
  • Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Programı

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

  • Çocuk Gelişimi Programı

Dış Ticaret Bölümü

  • Dış Ticaret Programı

Dişçilik Hizmetleri Bölümü

  • Ağız Ve Diş Sağlığı Programı
  • Diş Protez Teknolojisi Programı

Elektrik Ve Enerji Bölümü

  • Elektrik Programı Programı

Elektronik Ve Otomasyon Bölümü

  • Elektronik Teknolojisi Programı
  • Mekatronik Programı

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık Ve Sigortacılık Programı

Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Radyo Ve Televizyon Programcılığı Programı

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Pazarlama Ve Rek. Bölümü

Hukuk Bölümü

  • Adalet Programı

İnşaat Bölümü

  • İnşaat Teknolojisi Programı

Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

  • Makine Programı

Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

  • Mimari Restorasyon Programı

Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

  • Uçak Teknolojisi Programı

Muhasebe Ve Vergi Bölümü

  • Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

  • Aşçılık Programı
  • Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

  • Turist Rehberliği Programı

Tasarım Bölümü

  • Grafik Tasarımı Programı
  • Moda Tasarımı Programı

Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

  • Fizyoterapi Programı

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

  • Anestezi Programı
  • İlk Ve Acil Yardım Programı
  • Optisyenlik Programı
  • Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Yabancı Diller Ve Kültürler Bölümü

  • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Lojistik Programı

Arel Üniversitesi Lisans Bölümleri

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Finans ve Bankacılık (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi (Ücretli))

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

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