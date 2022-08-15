Arel Üniversitesi Bölümleri Neler? Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümler

Arel Üniversitesinde yer alan programlar neler? Arel Üniversitesi lisans bölümleri nedir? Arel Üniversitesi 2 yıllık hangi bölümler var? İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite adayları tarafından en çok araştırılan üniversitelerden Arel üniversitesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.