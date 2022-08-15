Arel Üniversitesi Bölümleri Neler? Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümler
Arel Üniversitesinde yer alan programlar neler? Arel Üniversitesi lisans bölümleri nedir? Arel Üniversitesi 2 yıllık hangi bölümler var? İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite adayları tarafından en çok araştırılan üniversitelerden Arel üniversitesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-15 18:45:40
Arel Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
- Bilgisayar Programcılığı Programı
- Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Programı
Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
- Çocuk Gelişimi Programı
Dış Ticaret Bölümü
- Dış Ticaret Programı
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Ağız Ve Diş Sağlığı Programı
- Diş Protez Teknolojisi Programı
Elektrik Ve Enerji Bölümü
- Elektrik Programı Programı
Elektronik Ve Otomasyon Bölümü
- Elektronik Teknolojisi Programı
- Mekatronik Programı
Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık Ve Sigortacılık Programı
Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Radyo Ve Televizyon Programcılığı Programı
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Pazarlama Ve Rek. Bölümü
Hukuk Bölümü
- Adalet Programı
İnşaat Bölümü
- İnşaat Teknolojisi Programı
Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü
- Makine Programı
Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü
- Mimari Restorasyon Programı
Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
- Uçak Teknolojisi Programı
Muhasebe Ve Vergi Bölümü
- Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı
Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü
- Aşçılık Programı
- Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı
Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
- Turist Rehberliği Programı
Tasarım Bölümü
- Grafik Tasarımı Programı
- Moda Tasarımı Programı
Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
- Fizyoterapi Programı
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
- Anestezi Programı
- İlk Ve Acil Yardım Programı
- Optisyenlik Programı
- Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
Yabancı Diller Ve Kültürler Bölümü
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
- İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
- İşletme Yönetimi Programı
- Lojistik Programı
Arel Üniversitesi Lisans Bölümleri
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Finans ve Bankacılık (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Gazetecilik (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Havacılık Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (Ücretli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İç Mimarlık (Ücretli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İşletme (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Lojistik Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Makine Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Psikoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Sinema ve Televizyon (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyal Hizmet (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sosyoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi (Burslu))
Tıp (Ücretli)
(Tıp Fakültesi (Ücretli))
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İletişim Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
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