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TIMETURK / EĞİTİM / Ara tatil olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Ara tatil olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, idari izinli sayılacaklar, mesleki eğitimlerini de online olarak alacaklar' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-05 10:17:17
Ara tatil olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, burada açıklamalarda bulundu.

"TÜM DERSLİKLERİ KAPALI OLAN TEK BİR OKUL YOK"

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğin yüz yüze eğitime ara verdiğini belirterek, yüz yüze eğitime ara veren derslik sayısının yüzde 1'in çok çok altında olduğunu söyledi.

Özer, tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulun dahi bulunmadığının da altını çizdi.

Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. 15-19 Kasım arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlık gösterdiler, onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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