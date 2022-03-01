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AÖL sınavı ne zaman başlıyor? AÖL online sınava nasıl girilir? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı

AÖL sınavı ne zaman başlıyor? Lise eğitimini dışarıdan tamamlayan öğrenciler için kurulan AÖL sınavları 1 Mart itibariyle başlatılıyor. MEB'e bağlı olan bu sistemin sınavları 9.30'da başladı. Peki ama AÖL online sınava nasıl girilir? AÖL sınavları son tarihi ne zaman? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı...

25 Dakika Önce
2022-03-01 12:22:30
AÖL sınavı ne zaman başlıyor? AÖL online sınava nasıl girilir? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı

Lise eğitimini dışarıdan tamamlayan öğrenciler için kurulan AÖL sınavları 1 Mart itibariyle başlatılıyor. MEB'e bağlı olan bu sistemin sınavları 9.30'da başladı. Peki ama AÖL online sınava nasıl girilir? AÖL sınavları son tarihi ne zaman? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı...

AÖL sınavı ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları 1 Mart itibariyle başladı. MEB'in açıklamasına göre; 1 Mart - 10 Mart tarihleri arasıda sınav tarihleri arasında giriş yaparak sınav verebilirler.

AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

AÖL online sınava nasıl girilir?

AÖK bilgi yönetim sisteminden T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenciler giriş yapabilir. Dilerseniz aşağıdaki linke tıklayarak da giriş yapabilirsiniz.

AÖL Online Sınava Giriş Ekranı Linki... .

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