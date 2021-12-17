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TIMETURK / EĞİTİM / AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçlarını merak eden milyonlarca kişi 'AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Açıköğretim Lisesi sınavı sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen Açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının detayları...

1 Saat Önce
2021-12-17 18:40:57
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçlarını merak eden milyonlarca kişi "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. Açıköğretim Lisesi sınavı sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen Açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının detayları...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Yetkili kişilerden gelen açıklamaların ardından detayları ve AÖL sınav sonuç sorgulama ekranını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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