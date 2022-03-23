AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren AÖL sınavının sonuçları gündeme geldi. 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen çevrim içi sınavın sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren AÖL sınavının sonuçları gündeme geldi. 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen çevrim içi sınavın sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için sorgulama ekranı araştırılıyor. 1-10 Mart arasında yapılan sınavların itirazları 15 Mart'a kadar kabul edilmişti.

Mart sonunda beklenen sınav sonuçları, henüz açıklanmadı. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınavına girmiş olan öğrenciler AÖK sistemi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

AÖL SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN... .