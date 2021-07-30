AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lise 2021 kayıt dönemi ne zaman? Açık Öğretim Lise kayıt işlemi nasıl yapılmaktadır?

Açık Öğretim öğrencileri sıklıkla Açık Lise kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? sorusunu sormaktadır. Liseyi açıktan okumak isteyen öğrenciler kayıt yenileme döneminin ne zaman olduğunu ve nasıl yapıldığını oldukça merak etmektedirler. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan birçok kişi bu süreci yakından takip etmektedir. Peki Açık Öğretim Lise 2021 kayıt dönemi ne zaman? Açık Öğretim Lise kayıt işlemi nasıl yapılmaktadır? Açık Öğretim Lise kayıt ücreti ne kadar?

Binlerce vatandaşın merak ettiği konuların başında gelen Açık Öğretim Lise kayıt döneminin ne zaman olduğu ve bu kaydın nasıl yapıldığı internet üzerinden araştırılmaktadır. Lise öğrenimlerine örgün olarak değil de dışarıdan devam etmek isteyen öğrenciler Açık Öğretim Lise seçeneğini değerlendirmektedir. Bu bağlamda Açık Öğretim Lise kayıt tarihi, kaydın nasıl yapıldığı ve kayıt ücretini öğrenmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığını takip etmektedirler. İşte tüm detayları ile Açık Öğretim Lise kayıt tarihi, kaydın nasıl yapılacağı ve kayıt ücreti ne kadar sorularının cevabı…

Açık Öğretim Lise 2021 kayıt dönemi ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yapmak isteyen vatandaşlar bu sene içerisinde 3.kayıt yenileme dönemi kapsamında kayıtlarını 17 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapmışlardır. Bu tarihi kaçıran öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak bir sonraki kayıt dönemi için beklemeleri gerekmektedir. Kayıt sürecinde Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri yapılmaktadır. Bir sonraki dönem için adayların Milli Eğitim Bakanlığını takip etmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lise kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Açık Öğretim Lise kayıt işlemi yapmak isteyen vatandaşların aşağıda belirtilen hususları takip etmeleri gerekmektedir. Bu hususlar şöyledir;

Hali hazırda Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan ve doğum tarihi 2 Temmuz 2004 dahil olmak üzere öncesi olan öğrenciler yenileme işlemi yapabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin e-okul vasıtasıyla alınan ilkokul ve ortaokul mezuniyet bilgileri alınacaktır. Bunun yanı sıra Açık Öğretim Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıtları alınabilecektir. Buna ek olarak, e-Okul sisteminde öğrenciye ait ilkokul, ortaokul ve lise bilgisi varsa ilk kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yapacak öğrencilerin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri vasıtasıyla biyometrik fotoğraflarını taratıp sisteme dahil etmeleri elzemdir.

Ayrıca Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yapmak isteyen öğrencilerin, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne girerek adres ve telefon bilgilerinin doğruluğunu teyit etmeleri lazımdır.

Açık Öğretim Lisesi'ne Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veyahut Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nden geçmek isteyen öğrencilerin e-okul bilgisi olan öğrenciler geçiş sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra e-Okul bilgisi olmayan öğrencilerin tasdikname, öğrenim durum belgesi ve ilkokul/ortaokul mezuniyet belgelerinin olması şarttır. Öğrenciler bu belgelerini nakil olmak için sisteme taratmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yapmak isteyen öğrenciler 50 TL'lik bir kayıt ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası vasıtasıyla yatırabilmektedir. Bazı durumlarda Açık Öğretim Lisesi kayıt ücreti alınmamaktadır. Bu durumlar şöyledir;

- 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

- Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

- Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

- Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme ücreti alınmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.