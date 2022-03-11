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AÖL ikinci dönem sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Lisede açık eğitim gören öğrenciler 10 Mart saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak ikinci dönem sınavına girdi. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırmaya başladı. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

33 Dakika Önce
2022-03-11 12:15:12
AÖL ikinci dönem sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖL İkinci dönem sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Bu nedenle AÖL sonuçları öğrencilerin gündeminde yer aldı. AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden sorgulayabiliyor. Öğrenciler arama motorlarında sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarihi araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları bir hafta içinde erişime açılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Açık Öğretim kaç ders seçmeliyiz?

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

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