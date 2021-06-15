AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? AÖL 3. dönem sınavı son gün ne zaman?

AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? Bir milyona yakın öğrencinin kaydı bulunan açık liselerde 3. dönem sınavları yaklaştı. AÖL 3. dönem sınavları 3 Temmuz'da başlayacak ve bir kaç gün sürecek. Peki AÖL 3. dönem sınavı son gün ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına girebilmek için adayların öncelikle kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi yaptıramayan öğrenciler AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi sorusuna yanıt arıyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? Bir milyona yakın öğrencinin kaydı bulunan açık liselerde 3. dönem sınavları yaklaştı. AÖL 3. dönem sınavları 3 Temmuz'da başlayacak ve bir kaç gün sürecek. Peki AÖL 3. dönem sınavı son gün ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına girebilmek için adayların öncelikle kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi yaptıramayan öğrenciler AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi sorusuna yanıt arıyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Binlerce AÖL öğrencisi 3. dönem kayıt yenileme ve 3. dönem sınavlarına odaklanmış durumda. AÖL (Açık Lise) 3. dönem kayıtlarını yapamayanlar AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? sorusuna yanı arıyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına girebilmek kayıt yenileme yapmak gerekiyor. İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi ve AÖL 3.dönem sınav tarihi...

AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Bu süre içinde kaydını tamamlayamayanlar 18 Haziran'da yapılacak mazeretli kayıt işlemleri ile kayıtlarını tamamlayabilirler. 18 Haziran'a kadar mazeretli kayıt işlemleri yapılabilir.

Açıklamada şöyle denildi: Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL sınavına girecek olan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavı son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelined binlerce lise öğrencisinin katılacağı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları 2021 ylında 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yani AÖL 3. dönem sınavı için son gün 7 Tmmuz.

AÖL 3. dönem online sınav mı olacak?

AÖL sınavları bu dönem de önceki sınavlarda olduğu gibi online olarak düzenlenecek.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi için kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra AÖL internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilir.

AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir

17 yaşını doldurmuş açık liseliler AÖL 3.dönem kayıt yenileme yaptırarak AÖL 3. dönem sınavlarına girebilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.