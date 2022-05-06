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TIMETURK / EĞİTİM / AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2022 açık lise 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıtlar 11-29 Nisan tarihleri arasında yenilendi. Peki MEB açık lise açık öğretim AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi online mi yapılacak?

4 Gün Önce
2022-05-06 13:09:05
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?

MEB 2022 açık lise 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıtlar 11-29 Nisan tarihleri arasında yenilendi. Peki MEB açık lise açık öğretim AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi online mi yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavlarının temmuz ayında gerçekleşeceği açıklandı.

2022 yılı takvimlerinde AÖL sınavlarının temmuz ayında olacağı belirlense de hangi günde yapılacağı açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

AÖL sınavları online mı olacak?

MEB tarafından yapılan açıklamalara göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

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