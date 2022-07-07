AÖL 3. Dönem sınav tarihleri ne zaman?

AÖL sınav tarihleri gündemde yer alan konular arasında.

Açıktan lise bitirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk iki sınav tarihinden sonra adayların gözü açık lise 3.dönem sınavların yapılacağı tarihe çevrildi.AÖL 3 dönem sınavları ne zaman? Hangi tarihte merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında yılından beridir faaliyet gösteren eğitim kurumudur.Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modeli olarak tanımlanmaktadır. AÖL sınavına girecek olan öğrenciler tarafından en çok gündemde olan konu ise MEB AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bu konu hakkında merak edinenlere değineceğiz. İşte detaylar...

AÖL NASIL KAYIT OLUNUR?

AÖL Sınavına nasıl kayıt olabilirim? Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri için Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır.

Yeni kayıt için; e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir.

Bu evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN,AYIN KAÇINDA?

AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim lisesi öğrencilerinin merak la bekledikleri AÖL sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacağı duyuruldu.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencilerin merakla bekledikleri AÖL sınavlarının online olup olmadığı hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.