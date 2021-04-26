AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? AÖL kayıt yenileme otomatik mi yapılıyor?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi . dönem kayıt yenileme telaşına başladı. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akıllarındaki soru işaretlerine cevap aramaya başladı. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme otomatik mi yapılıyor? AÖL sınavları online mi yapılacak gibi soruları sormaya başladı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme yöntemi...

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi . dönem kayıt yenileme telaşına başladı. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akıllarındaki soru işaretlerine cevap aramaya başladı. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme otomatik mi yapılıyor? AÖL sınavları online mi yapılacak gibi soruları sormaya başladı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme yöntemi...

AÖL'den binlerce öürencinin meraklı bekleyişini sonlandıracak bir açıklama geldi. Binlerce öğrencisi bulunan Açık Öğretim Lisesi'nde 3. dönem kayıt yenileme heyecanı başladı. Kayıt yenilemek isteyen ancak sistem üzerinden bunu yapamayan öğrenciler AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? sorusunu sormaya başladı. 2020-2021 sezonu 3. dönem AÖL kayıtlarına dair tüm detaylar belli oldu.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden binlerce öğrenci AÖL 3. dönem kayıt yenileme başladı mı? sorusunu soruyor. Evet AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında yapıalcak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME OTOMATİK Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem ders seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan ayı kısıtlamasının sonunda, vaka sayılarındaki hareketliliğe bağlı olarak bu konu yeniden değerlendirilecek.

AÖL'DE KAÇ ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Açık liselerde ise 797 bin 920'si aktif, 337 bin 486'sı kaydını donduran olmak üzere toplam 1 milyon 135 bin 406 öğrenci bulunuyor. Açıköğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin toplamı 1 milyon 334 bin 275'e ulaşırken üniversitelerde açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 3,3 milyonu aştı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)

4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

7) Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır.

8) 7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

9) Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.

10) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

-Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

-Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

-İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

AÖL NEDİR?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.